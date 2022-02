Laut der chinesischen Presse würde die CIA Athleten rekrutieren, die an den Olympischen Spielen 2022 in Peking teilnehmen, um sie zu stören. Berichten zufolge bot die Agentur ihren Rekruten eine starke Entschädigung für die Folgen an, die ihr Engagement auf ihre Karriere haben könnte.

Die Vereinigten Staaten und einige ihrer Verbündeten werden die Olympischen Spiele boykottieren und keine diplomatischen oder politischen Vertreter zur Teilnahme entsenden.