Der Ständige Vertreter Chinas, Botschafter Zhang Jun, forderte am 26. Januar 2022 vor dem Sicherheitsrat eine allgemeine Herangehensweise an das syrische Problem, die mit der Position der syrischen Regierung in jeder Hinsicht identisch ist.

Erstens erinnerte er daran, dass die Verfassungsänderung und die Abhaltung von Neuwahlen ein Beweis für die Lösung des Konflikts sein könnten, dass dieser jedoch durch diese Fakten nicht gelöst werde.

Zweitens betonte er, dass die Anwesenheit ausländischer Armeen ohne Genehmigung der syrischen Regierung, einschließlich der israelischen Besetzung des Golan, eine Verletzung der syrischen Souveränität darstelle.

Drittens lobte er Syriens Kampf gegen dschihadistische Gruppen und forderte alle Staaten auf, Syrien dabei zu unterstützen.