Documentos publicados por la periodista búlgara Dilyana Gaitandzhieva muestran que ‎‎1 000 soldados georgianos y 4 400 soldados ucranianos participaron en experimentos ‎biológicos realizados por el Pentágono –el Departamento de Defensa de Estados Unidos.‎

El objetivo oficial de esos experimentos –realizados bajo la responsabilidad del Centro Richard Lugar ‎para la Investigación sobre Salud Pública (Richard Lugar Center for Public Health Research), ‎inaugurado en 2013 en la República de Georgia– era evaluar la resistencia de los soldados ante ‎enfermedades como la salmonela y el ántrax. ‎

Uno de los documentos revelados estipula que todo fallecimiento de un participante humano ‎en dichos experimentos debe informarse, en un plazo de 24 horas, al Instituto de Investigación ‎Médica del Ejército Terrestre de Estados Unidos sobre Enfermedades Infecciosas (U.S. Army ‎Medical Research Institute of Infectious Diseases, USAMRIID).‎

Es evidente que hay algo que no se dijo a los soldados de Georgia y Ucrania utilizados en esos ‎experimentos. ‎

«Documents expose US biological experiments on allied soldiers in Ukraine and Georgia», Dilyana Gaytandzhieva, Dilyana.bg, 24 de enero de 2022.