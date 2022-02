Documentos publicados pela jornalista búlgara Dilyana Gaitandzhieva mostram a participação de 1. 000 soldados georgianos e 4. 400 ucranianos em experiências (experimentos-br) biológicas do Pentágono, sob a responsabilidade do Richard Lugar Center for Public Health Research - («Centro Richard Lugar para Pesquisa em Saúde Pública» ) na Geórgia .

Tratar-se-ia de avaliar as capacidades de resistência dos soldados a doenças como o antraz ou a salmonelose.

No entanto, um documento indica que a morte de uma cobaia humana deve ser relatada ao Instituto de Pesquisa do Exército dos EUA para as Doenças Infecciosas (U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases – USAMRIID) em 24 horas.

Está claro que existe um risco do qual os soldados georgianos e ucranianos não foram avisados.