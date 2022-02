Dokumente, die von der bulgarischen Journalistin Dilyana Gaitandzhieva veröffentlicht wurden, zeigen die Teilnahme von 1000 georgischen und 4400 ukrainischen Soldaten an den biologischen Experimenten des Pentagons unter der Verantwortung des Richard-Lugar-Center for Public Health Research (Georgia).

Dabei sollte die Widerstandsfähigkeit der Soldaten gegen Krankheiten wie Milzbrand oder Salmonellose bewertet werden.

Ein Dokument besagt jedoch, dass der Tod eines menschlichen Versuchskaninchens innerhalb von 24 Stunden dem U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) gemeldet werden muss.

Es besteht eindeutig ein Risiko, vor dem die georgischen und ukrainischen Soldaten nicht gewarnt wurden.

