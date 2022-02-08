Ответы США и НАТО на предложение России о заключении договора о гарантиях безопасности [1], были обнародованы испанской газетой El País [2], предположительно благодаря украинскому источнику, который опасается, что его страна будет превращена в театр противостояния Запада и Востока.

Это нормально, потому что ответ был представлен 30 странам-членам Альянса, и он не мог долго оставаться секретным. Ответ НАТО по всем пунктам соответствует заявлениям Генерального секретаря Йенса Столтенберга. С одной стороны, Альянс предлагает меры по снижению риска ядерной войны, а с другой - ставит под сомнение право народов на самоопределение в Приднестровье (Молдова), Абхазии и Южной Осетии (Грузия) и, наконец, в Крыму (Украина). Другими словами, союзники отвергают международное право. Именно поэтому они больше не ссылаются на него, а говорят, что привержены «правилам», которые устанавливают они сами. И они намерены оставаться под защитой Соединенных Штатов, поддерживаемых Великобританией, но не хотят рисковать мировой войной.

Ответ Соединенных Штатов, наоборот, удивляет. О нём никому не было известно, включая союзников и Украину. Согласно названию, это «неофициальный документ» (sic), и он не должен быть представлен им, и поэтому является секретным. Маловероятно, что он был предоставлен украинским источником. Это может быть только американский источник. Этот «неофициальный документ» посвящен «Областям взаимодействия, позволяющим повысить безопасность». В нём Вашингтон представляет себя как отказывающегося от любых послаблений, при этом он готов вести переговоры и закрепить существующую ситуацию. Он сохранит свои планы, но не будет искать новых площадок для завоевания.

Этот документ проливает свет на недавние публичные действия НАТО: пропагандистскую кампанию, осуждающую неизбежное вторжение России, направление войск в Украину и поставку ей вооружений. Но главное в другом: эти войска и оружие не способны противостоять российскому вторжению, если оно произойдет. С другой стороны, эта атмосфера вызывает панику у всех европейских лидеров, а не только у лидеров Европейского Союза. Вашингтон и Лондон знают, что они могут не отвечать по существу на требование России о соблюдении договоров, и что Москва не нападет на них. Но они опасаются, что Москва может переманить на свою сторону союзников одного за другим, что Владимир Путин пытался сделать в 2007 году в Мюнхене Но на этот раз закат могущества США может заставить их задуматься. Ведь они мало что выигрывают от своей верности. Поэтому американское ЦРУ и британская МИ-6 реорганизуют сети stay-behind с согласия некоторых европейских лидеров, которые боятся, как бы их страны не были оккупированы Россией.

В конце Второй мировой войны и еще до создания НАТО Соединенные Штаты и Великобритания разработали способ доминирования на западноевропейском континенте до границы Одер-Нейсе, которая была установлена Потсдамской конференцией через несколько дней после взятия советскими войсками Берлина и капитуляции нацистов. Именно эту границу премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 1946 году назвал «железным занавесом», разделяющим европейский континент на две части [3]. Тогдашний президент США Гарри Трумэн организовал холодную войну, чтобы предотвратить возможное продвижение СССР в зону влияния, которая была передана им в Ялте и Потсдаме. Американцы и англичане надумали создать сети сопротивления внутри союзных администраций и подготовить их к действиям в случае «неизбежного» советского вторжения. Этими сетями командовали англосаксы, но их солдатами были антисоветски настроенные граждане, в том числе многие из бывших военных, воевавших на стороне нацистов, но теперь их должны были использовать в «благих целях».

Когда в 1949 году была создана НАТО, подпольные сети вошли в состав этой организации. Они по-прежнему подчиняются исключительно Вашингтону и Лондону при принципиальном одобрении союзных государств, которых не посвящают в детали. Всякий раз, когда они дают о себе знать, их обещают распустить, но они продолжают действовать. Последним «инцидентом» в 2020 году стал тот факт, что все лидеры европейских стран прослушиваются Данией в интересах НАТО [4].

ЦРУ и МИ-6 распространили эти сети на большую часть мира. Именно они организовали Всемирную антикоммунистическую лигу [5] во время холодной войны, установив кровавые диктатуры от Тайваня до Боливии, не считая Иран и Конго.

О деятельности ЦРУ за пределами НАТО стало известно Конгрессу США (Комиссия Чёрча [6]) после отставки президента Ричарда Никсона. Эти сети выросли до такой степени, что стали государством в государстве, дойдя до организации Уотергейтского скандала, целью которого было свержение президента США [7]. Президент Джимми Картер поощрял эти разоблачения и вместе с адмиралом Стэнсфилдом Тернером взял ЦРУ под контроль.

О преступлениях ЦРУ и МИ-6 написаны сотни книг. Сначала их писали журналисты, а теперь их пишут историки. Но это всё книги по той или иной операции. Некоторые из историков пытались составить краткие каталоги этих событий, но никто не осмелился написать историю этой системы и ее деятелей. Ведь одни и те же люди, переезжая с одного места в другое, совершали эти преступления в разных местах планеты.

Президенты Рональд Рейган и Джордж Буш-старший открыто поддерживали эти сети в странах Варшавского договора, организуя масштабные экономические и военные диверсии. О них стало известно только после распада СССР,а теперь они призваны играть политическую роль. Они очень активно выступали за вступление в НАТО стран Центральной и Восточной Европы, Прибалтики и Балкан. Поэтому поддержка президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой нацистских демонстраций [8] или вхождение нацистских лидеров в правительство Украины [9] - это не какие-то случайности, а публичные проявления тайных сетей, которым иногда удается подняться до правительственных верхов.

К концу Второй мировой войны всем было очевидно, что ее выиграл Советский Союз (22-27 миллионов погибших) при весьма скромной помощи англосаксов (менее миллиона погибших со стороны США и Великобритании, включая колонии). Генеральный секретарь Иосиф Сталин, уничтоживший сначала кулаков, а затем меньшевиков в ГУЛАГе, сформировал национальное примирение и советские национальные чувства вокруг равенства всех людей в противоположность расовой иерархии нацистов (расизм), американской сегрегации и южно-африканскому апартеиду. Дебаты о «тоталитарных режимах 20-го века» и негативистские резолюции Европейского парламента [10] направлены исключительно на разрушение образа, оставленного Сталиным, путем объединения нацистских и советских преступлений, которые отличаются по своей природе и времени (период ГУЛАГа закончился не в 1953 году со смертью «отца народов», а в 1941 году с соглашением между Сталиным и Русской православной церковью о защите страны. Поэтому он не характерен ни для сталинизма, ни для СССР). Он маскирует использование ЦРУ и МИ-6 нацистских преступников в странах третьего мира. Он также маскирует использование нацистов Соединенными Штатами и Великобританией для расширения своего господства, примером чему могут служить британские концентрационные лагеря в Кении в 1950-х годах.

Все эти факты свидетельствуют о том, что для установления своего господства в мире США и Великобритания без колебаний использовали вчерашних врагов и требовали от них продолжать работу по их приказу, но теми же преступными методами.

В связи с этой историей, возникает вопрос об истинной роли НАТО. Преобладает мнение, что альянс был создан для борьбы с Советами. Но это Советы взяли Берлин и победили нацистов, а НАТО никогда не воевала с ними, и сегодня Советов больше не существует. Напротив, НАТО официально вела только две войны - первую в Югославии, вторую в Ливии. Вся её деятельность состояла во вмешательстве во внутреннюю жизнь стран-членов с целью приведения их в соответствие с англосаксонскими интересами посредством цветных революций (май 68-го во Франции), политических убийств (Председатель Совета министров Италии Альдо Моро) и государственных переворотов (режим «чёрных полковников» в Греции).

В этих условиях следует задаться вопросом, не скрывает ли весь этот шум вокруг возможной войны на Украине нечто другое: усиление контроля Вашингтона и Лондона над своими союзниками, в то время, как эти две державы теряют позиции.

Остается только удивляться, почему Россия, которая 17 декабря 2021 года потребовала привести НАТО в соответствие с Уставом ООН, больше не поднимает этот вопрос. Вашингтон и Лондон хотят и дальше оставаться сюзеренами, а союзники - вассалами. Распад НАТО не имеет смысла, потому что каждый член НАТО по-прежнему хочет играть прежнюю роль, а не стать независимым и индивидуально ответственным. Если бы НАТО исчезла, на её месте возникла бы идентичная структура. Поэтому проблема заключается не в Атлантическом альянсе, а в том, как мыслят англосаксонские лидеры и их союзники.

Возможно, что это различие в мышлении обусловлено не только культурными особенностями, но и бурным развитием информационных технологий. Вертикальные концепции, анализ зон влияния и геополитические теории были присущи индустриальной эпохе, в то время как сегодня разрабатываются многополярные решения, индивидуализированный анализ и нейронные сети. По этим направлениям Москва и Пекин опережают Запад.

В конце концов, наступит момент, когда тот или иной союзник перестанет подчиняться Вашингтону и Лондону. Прокитайские заявления президента Польши Анджея Дуды или пророссийские заявления президента Хорватии Зорана Милановича дают представление о том, что может произойти. В 1966 году союзники были удивлены, когда президент Франции Шарль де Голль осудил сети stay-behind и изгнал натовские войска из своей страны. Сегодня их реакция была бы иной, если бы один из членов НАТО вышел из состава объединенного командования, поставив под сомнение Североатлантический договор. Европейские лидеры, которые часто ведут себя как бараны Панурга, могут последовать этому примеру и все вместе покинуть Альянс.

А Москва и Пекин тем временем продолжают сближение. Речь идет не о том, чтобы объединиться и кого-то сокрушить, а о том, чтобы вместе отстаивать свое видение международных отношений и экономического развития для всех. 4 февраля президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин опубликовали новое совместное заявление [11]. При этом они критикуют претензии Запада на создание «свободного мира», основанного на демократии. Они отмечают, что, будучи далеко не идеальными, эти две страны ценят своих граждан гораздо больше, чем США и Великобритания.

Запад, который слышит только себя, пропустил мимо ушей то, что говорят русские и китайцы. А если бы и прислушался к ним, он бы их в очередной раз осудил, поразившись тому, что эти люди могут так говорить, а не тому, почему они так говорят.