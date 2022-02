Uit documenten die zijn gepubliceerd door de Bulgaarse journaliste Dilyana Gaitandzhieva blijkt dat 1.000 Georgische en 4.400 Oekraïense soldaten hebben deelgenomen aan de biologische experimenten van het Pentagon, onder verantwoordelijkheid van het Richard Lugar Center for Public Health Research (Georgia).

Het doel was de weerstand van de soldaten tegen ziekten zoals miltvuur of salmonella te evalueren.

In een document staat echter dat de dood van een menselijke proefkonijn binnen 24 uur moet worden gemeld aan het U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID).

Er is duidelijk een risico waar de Georgische en Oekraïense soldaten niet voor gewaarschuwd zijn.