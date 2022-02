De Libanese binnenlandse veiligheidstroepen (ISF) hebben in januari 2022 17 Israëlische spionagenetwerken ontmanteld. Een groot aantal mensen werd gearresteerd, van wie er 21 in voorlopige hechtenis werden genomen.

In tegenstelling tot de reeds sinds 2008 gearresteerde spionnen, die hoofdzakelijk in het leger of bij de telecommunicatiediensten werkten, behoorden de gearresteerde personen tot alle sectoren van de samenleving. Zij waren verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over personen en organisaties (politieke partijen en NGO’s). Het voornaamste doelwit bleef echter Hezbollah en het Palestijnse verzet.

De meeste gearresteerden waren zich er niet van bewust dat zij voor Israël werkten en geloofden dat zij door grote buitenlandse bedrijven of NGO’s waren gerekruteerd.