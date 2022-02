The New York Times onthulde vorig jaar dat de Indiase regering in 2017 de Israëlische spionagesoftware Pegasus heeft gekocht. Sindsdien zijn er steeds meer berichten binnengekomen dat het systeem door overheidsinstanties is gebruikt om meer dan duizend oppositieleiders, rechters van het Hooggerechtshof, leden van de verkiezingscommissie, journalisten en activisten te bespioneren.

De Communistische Partij veroordeelt de ernstigste aanval op de democratie in de geschiedenis van India. Congrespartijleider Rahul Gandhi beschuldigde premier Narendra Modi van hoogverraad voor het behandelen van Indiase burgers als vijanden van India.