De Duitse toezichthoudende instantie voor de media (Kommission für Lizensierung und Aufsicht) heeft op 2 februari 2022 een verbod uitgevaardigd op de uitzending van de Russische publieke zender Russia Today via satelliet of internet.

Rusland censureerde Deutsche Welle onmiddellijk als vergelding.

De Duitstalige programma’s van Russia Today (RT) werden in Moskou geproduceerd en overeenkomstig de Europese wetgeving vanuit Servië per satelliet uitgezonden. Zij waren ook beschikbaar op het internet.

De censuur komt op een moment dat Rusland, de Verenigde Staten en de NAVO debatteren over een Russisch ontwerp-verdrag inzake vredeswaarborgen. Washington reageerde door zijn bondgenoten in paniek te brengen met de aankondiging van een op handen zijnde Russische invasie in Oekraïne.