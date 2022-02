De regering-Biden heeft laten weten dat zij weet dat Rusland een in scène gezette aanval voorbereidt om de aanstaande invasie van Oekraïne te rechtvaardigen. Het zal worden ondersteund door een nepvideo met Russische doden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken had reeds op 14 januari 2022 aangekondigd dat Rusland voorbereidingen trof voor een valse-vlag-operatie in Oekraïne. Op 23 januari verklaarde de Britse regering dat zij wist dat Rusland in Oekraïne een regering van collaborateurs aan het voorbereiden was.

Rusland ontkende deze aantijgingen.

Toen verslaggever Matt Lee van Associated Press op 3 februari 2022 aan de woordvoerder van de minister van Buitenlandse Zaken, Ned Price, vroeg op welk bewijs hij zich baseerde, ontweek Price eerst de vraag en weigerde hij vervolgens te antwoorden.