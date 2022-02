L’amministrazione Biden sostiene di avere elementi per affermare che la Russia, per giustificare l’invasione dell’Ucraina ,sta preparando un falso video in cui si vedono russi morti.

Il 14 gennaio 2022 il dipartimento di Stato aveva già annunciato che la Russia si sta apprestando a realizzare in Ucraina un’operazione sotto falsa bandiera. Il 23 gennaio il governo britannico aveva invece assicurato che la Russia sta preparando in Ucraina un governo collaborazionista con Mosca.

La Russia ha smentito le accuse.

Quando il 3 febbraio 2022 il giornalista dell’Associated Press, Matt Lee, ha chiesto su quali elementi si basa l’accusa, il portavoce del segretario di Stato, Ned Price, è stato dapprima evasivo, poi si è rifiutato di rispondere.