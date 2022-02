Die Biden-Regierung hat angedeutet, dass Russland eine Inszenierung vorbereitet, um seine kommende Invasion der Ukraine zu rechtfertigen. Sie wird durch ein gefälschtes Video unterstützt werden, das russische Todesfälle zeigt.

Das US-Außenministerium hatte bereits am 14. Januar 2022 angekündigt, dass Russland sich auf eine Operation unter falscher Flagge in der Ukraine vorbereite. Am 23. Januar hatte die britische Regierung versichert zu wissen, dass Russland eine Regierung von Kollaborateuren in der Ukraine vorbereite.

Russland hat diese Vorwürfe zurückgewiesen.

Als der Associated Press-Reporter Matt Lee am 3. Februar 2022 den Sprecher des US-Außenministers Ned Price befragte, stellte er die Frage, auf welche Beweise er sich stütze; dieser wich der Frage zunächst aus und weigerte sich dann, sie zu beantworten.