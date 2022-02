Le Burkina Faso a organisé le procès des assassins de Thomas Sankara (photo), le 15 octobre 1987.

Sankara était le leader des révolutionnaires africains, souvent comparé à Che Guevara. Il était anti-impérialiste, socialiste, panafricaniste et tiers-mondiste. Il critiqua violemment la politique africaine du président français François Mitterrand et son soutien à l’apartheid en Afrique du Sud contre les noirs et à Israël contre les arabes. Il rapprocha son pays de Cuba et adopta son système des Comités de défense de la révolution (CDR) pour remplacer les pouvoirs féodaux des chefs traditionnels.

Il fut assassiné avec 12 de ses hommes par un commando au bénéfice de Blaise Compaore qui lui succéda.

Ce dernier, en exil en Côte d’Ivoire, a été condamné par contumace à 30 ans de réclusion.

Aucun des accusés présents au procès n’a avoué sa culpabilité.