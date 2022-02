En Chine, le film historique La bataille du lac Changjin II : le pont de la porte de l’eau a engrangé 471 millions de dollars de recettes, le premier jour de sa sortie, le 10 février 2022. Il relate l’histoire d’une bataille opposant les volontaires chinois et la coalition internationale menée par les États-Unis en Corée au début des années 50. Le premier épisode de cette série avait perçu près d’un milliard de dollars en 2021.

Un second film de fiction cette fois, Snipers, oppose des Chinois à des tireurs états-uniens. Réalisé par le metteur en scène de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques Beijing 2008, il bat aussi des records d’audience.

Le marché chinois est aujourd’hui 40 % plus important que le marché occidental. Or celui-ci n’est pas extensible à l’infini. Dans les cinq années à venir, les films chinois vont submerger ceux d’Hollywood et provoquer la faillite de plusieurs grands studios. Ces œuvres vont mettre fin au formatage de l’imaginaire hollywoodien par le Pentagone et la CIA, qui en sont des partenaires quotidiens, au profit de l’imaginaire du Parti communiste chinois.