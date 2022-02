Photo : Le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), la plus grande organisation paramilitaire au monde, est le bras armé du BJP. Il assure que donner sa vie pour protéger l’Inde en tuant des non-hindous est un devoir sacré.

Le parti du Premier ministre Narendra Modi, le BJP, vient d’interdire le port du voile dans les écoles du Karnataka. La campagne pour l’élection du président des gouvernements régionaux résonne d’une rhétorique violemment anti-musulmane, et parfois anti-chrétienne.

En juillet 2020, 53 personnes ont été tuées dans des émeutes anti-musulmanes à New Delhi. Le Madhya Pradesh, l’Uttar Pradesh et le Himachal Pradesh viennent d’adopter des lois interdisant les conversions, sauf pour des mariages, sous réserve de l’autorisation soixante jours à l’avance de l’État régional. Au Madhya Pradesh et en Uttar Pradesh, le fait de convertir un Hindou à une autre religion est passible de 10 ans d’emprisonnement.

Le chef du gouvernement régional de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, un proche de Narendra Modi, est devenu la principale figure du discours contre les « religions étrangères », islam et christianisme.