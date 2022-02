O Presidente francês, Emmanuel Macron, após as suas cinco horas de reunião, em Moscovo, com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, tinha pensado que a Rússia não tomaria nenhuma nova iniciativa militar face à Ucrânia. Mas o porta-voz do Kremlin, Dimtry Preskov, disse que não se tratava de nada disso. No estado actual das negociações, Paris e Moscovo não podem ter concluído seja o que for.