Maison-Blanche

Fiche d’information

« Notre vision est celle d’un Indopacifique ouvert, connecté, prospère, résilient et sécurisé ; et nous sommes prêts à travailler avec chacun d’entre vous pour y parvenir. »

Le président Joe Biden, Sommet d’Asie orientale, le 27 octobre 2021

L’administration Biden-Harris a fait des progrès historiques sur la voie du rétablissement du leadership américain dans l’Indopacifique et de l’adaptation de son rôle au 21ème siècle. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les États-Unis ont modernisé leurs alliances historiques, renforcé les partenariats émergents et noué des liens innovants entre eux pour relever les défis pressants, de la concurrence avec la Chine au changement climatique en passant par la pandémie. Ces progrès sont intervenus dans le contexte d’un renforcement croissant de l’engagement des alliés et des partenaires du monde entier dans l’Indopacifique, et d’un large accord bipartite au Congrès américain sur le fait que les États-Unis doivent en faire de même. Cette convergence d’engagement dans la région, au-delà des océans et des clivages politiques, témoigne d’une réalité indéniable : l’Indopacifique est la région la plus dynamique au monde, et son avenir affecte les populations du monde entier.

Cette réalité est le socle de la stratégie indopacifique des États-Unis. Cette stratégie décrit la vision du président Biden qui vise à ancrer plus fermement les États-Unis dans l’Indopacifique et à renforcer la région du même coup. Son objectif central est une collaboration soutenue et créative avec des alliés, des partenaires et des institutions, dans la région et au-delà.

La vision de l’Indopacifique des États-Unis est une région :

LIBRE ET OUVERTE

Nos intérêts vitaux et ceux de nos partenaires les plus proches exigent un espace indopacifique libre et ouvert, et, pour cela, les gouvernements doivent pouvoir faire leurs propres choix et les domaines partagés doivent être régis dans le respect des dispositions légales. Notre stratégie commence par le renforcement de la résilience, à la fois au sein de chaque pays, comme nous l’avons fait aux États-Unis, et entre eux. Nous œuvrerons en faveur d’une région libre et ouverte, notamment en :

– Investissant dans les institutions démocratiques, une presse libre, et une société civile dynamique

– Améliorant la transparence budgétaire dans l’Indopacifique pour dénoncer la corruption et mettre des réformes en œuvre

– Veillant à ce que les mers et les cieux de la région sont régis et utilisés conformément au droit international

– Promouvant des approches communes des technologies critiques et émergentes, d’Internet et du cyberespace

CONNECTÉE

Un Indopacifique libre et ouvert n’est possible que si nous mettons en place des capacités collectives pour une ère nouvelle. Les alliances, les organisations et les règles que les États-Unis et leurs partenaires ont contribué à concevoir doivent être adaptées. Nous renforcerons les capacités collectives au sein et au-delà de la région, notamment en :

– Approfondissant nos cinq alliances de traités régionaux avec l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et la Thaïlande

– Solidifiant nos relations avec les principaux partenaires régionaux, notamment l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, Taïwan, le Vietnam et les îles du Pacifique

– Contribuant à une ANASE puissante et unifiée

– Renforçant le Quad et en tenant ses engagements

– Soutenant la poursuite de l’essor et le leadership régional de l’Inde

– Établissement des partenariats pour renforcer la résilience dans les îles du Pacifique

– Tissant des liens entre l’Indopacifique et la région euro-atlantique

– Étendant la présence diplomatique américaine dans l’Indopacifique, en particulier en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique

PROSPÈRE

La prospérité des Américains ordinaires est liée à l’Indopacifique. Pour cela, il faut des investissements pour encourager l’innovation, renforcer la compétitivité économique, créer des emplois bien rémunérés, reconstruire les chaînes d’approvisionnement et élargir les opportunités économiques pour les familles de la classe moyenne : 1,5 milliard de personnes dans l’Indopacifique rejoindront la classe moyenne mondiale au cours de cette décennie. Nous favoriserons la prospérité de l’Indopacifique, notamment en :

– Proposant un cadre économique indopacifique, grâce auquel nous entendons :

• Développer de nouvelles approches du commerce qui répondent à des normes élevées en matière de travail et d’environnement

• Gouverner nos économies numériques et les flux de données transfrontaliers selon des principes ouverts, notamment par le biais d’un nouveau cadre pour l’économie numérique

• Promouvoir des chaînes d’approvisionnement résilientes et sécurisées, diversifiées, ouvertes et prévisibles

• Procéder à des investissements communs dans le domaine de la décarbonation et de l’énergie propre

– Promouvoir un commerce et des investissements libres, équitables et ouverts par le biais de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), notamment au cours de l’année 2023 où nous serons hôte

– Combler le déficit d’infrastructure de la région grâce à Build Back Better World avec les partenaires du G7

SÉCURISÉE

Depuis 75 ans, les États-Unis maintiennent une présence de défense forte et cohérente nécessaire à la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité régionales. Nous élargissons et modernisons ce rôle et renforçons notre capacité à défendre nos intérêts et à dissuader toute agression contre le territoire américain et contre nos alliés et partenaires. Nous améliorons la sécurité de l’Indopacifique en nous appuyant sur tous les instruments de puissance pour dissuader l’agression et contrer la coercition, notamment en :

– Faisant progresser la dissuasion intégrée

– Approfondissant la coopération et en améliorant l’interopérabilité avec les alliés et les partenaires

– Maintenant la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan

– Innovant pour opérer dans des environnements de menace en évolution rapide, y compris l’espace, le cyberespace et les domaines des technologies critiques et émergentes

– Renforçant la dissuasion et la coordination élargies avec nos alliés de la Corée du Sud et du Japon et en œuvrant pour la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne

– Continuant à obtenir des résultats dans le cadre d’AUKUS

– Élargissant la présence et la coopération des garde-côtes américains contre d’autres menaces transnationales

– Travaillant avec le Congrès pour financer l’Initiative de dissuasion du Pacifique et l’Initiative de sécurité maritime

RÉSILIENTE

L’Indopacifique est confronté à des défis transnationaux majeurs. Le changement climatique s’aggrave, les glaciers d’Asie du Sud fondent et les îles du Pacifique luttent contre l’élévation existentielle du niveau de la mer. La pandémie de COVID-19 continue d’infliger un lourd tribut humain et économique dans l’ensemble de la région. Et les gouvernements de l’Indopacifique doivent faire face à des catastrophes naturelles, la raréfaction des ressources, des conflits internes et des problèmes de gouvernance. Si l’on n’y remédie pas, ces forces risquent de déstabiliser la région. Nous renforcerons la résilience régionale face aux menaces transnationales du XXIe siècle, notamment en :

– Travaillant avec des alliés et des partenaires pour identifier des objectifs, des stratégies, des plans et des politiques pour 2030 et 2050 compatibles avec la limitation de l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius

– Réduisant la vulnérabilité régionale aux impacts du changement climatique et de la dégradation de l’environnement

– Mettant fin à la pandémie de COVID-19 et en renforçant la sécurité sanitaire mondiale