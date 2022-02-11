Сегодня Президент Джозеф Байден-младший провёл разговор по защищенной видеосвязи с трансатлантическими лидерами. Лидеры выразили обеспокоенность продолжающимся наращиванием Россией военной мощи вокруг Украины и вновь подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они выразили своё стремление к дипломатическому урегулированию кризиса и обсудили недавние контакты с Россией в различных форматах. Лидеры согласились с важностью скоординированных усилий по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая их готовность обеспечить огромные негативные последствия и серьёзные экономические издержки для России, если она выберет военную эскалацию, и продолжать укреплять оборонительные позиции на восточном фланге НАТО. Они обязались продолжать тесные консультации, включая сотрудничество с НАТО, ЕС, ОБСЕ и ООН и в рамках этих организаций.

В разговоре приняли участие Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Председатель Европейского совета Шарль Мишель, Президент Франции Эммануэль Макрон, Канцлер Германии Олаф Шольц, Премьер-министр Италии Марио Драги, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Румынии Клаус Йоханнис и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.