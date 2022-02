Det indiske Indian People’s Party (BJP)), ledet av statsminister Narendra Modi, har nylig kommet med forbud mot det islamske hodeplagget hijab i skolene i staten Karnataka.

Det foregår for tiden en valgkampanje for valg til president for den regionale regjeringen. I den forbindelsen foregår nå en voldsom anti-muslimsk, og noen ganger en anti-kristendom retorikk.

I juli 2020 ble 53 mennesker drept i et anti-muslimsk opprør i New Dehli.

Statene Madhya Pradesh, Uttar Pradesh og Himachal Pradesh har nettopp innført lover som forbyr konvertering til en annen religion, unntatt ved giftermål. Det kan tillates etter en 60 dagers tillatelse fra den regionale staten.

I Madhya Pradesh og Uttar Pradesh kan det å skifte fra Hindu til en annen religion straffes med 10 år i fengsel.

Sjefen for den regionale regjeringen i Uttar Pradesh, Yogi Adatyanath, er en nær venn av Narendra Modi, Han er blitt en ledende figur i debatten mot «fremmede religioner», som Islam og kristendommen.