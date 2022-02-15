После утечки ответов США и НАТО на предложения России по Договору о гарантиях безопасности Великобритания в пятницу 16 февраля осуждает возможное нападение России на Украину (час не уточняется). Ряд членов Атлантического альянса направляют своих солдат и оружие на Украину и в соседние с ней страны, тогда как другие члены Альянса направляют своих руководителей на встречу с российскими властями в Москве.

Эммануэль Макрон выходит на сцену

Самой важной была поездка президента Франции и одновременно председателя Европейского совета Эммануэля Макрона. Он отправился в Кремль с идеей успокоить ситуацию и избежать ненужной войны из-за Украины. Его поездка была похожа на поездку его предшественника Николя Саркози во время войны в Грузии: ничего не сделать, а лишь создать впечатление, что он остановит дикого русского медведя, хотя тот и без него ничего не собирается делать.

Президент Владимир Путин не был намерен вести с ним переговоры, поскольку предлагаемый договор касается только Соединенных Штатов. Однако, поскольку этот маленький француз приехал обсуждать темы, в которых он не разбирается, хозяин Кремля, занимающийся ими уже 24 года, с удовольствием о них ему рассказал. Он не ожидал никакой реакции, довольствуясь тем, что продемонстрировал ему неудобство его положения: президент Макрон не мог предать своего натовского сюзерена и, хотя бы на этот раз, защитить интересы Франции, которыми он постоянно пренебрегал.

Встреча продолжалась пять часов, что свидетельствует о том значении, которое Россия придает Франции. Однако она оказалась безрезультатной, если не считать напоминания на заключительной пресс-конференции о том, что Россия - ядерная держава. Как бы то ни было, президент Макрон надеялся объявить, что ему удастся сохранить мир. И по возвращении в Париж он заявил, что было достигнуто согласие, и что Россия не будет вторгаться в Украину. Но Кремль об этом говорил на протяжении нескольких недель, и пресс-секретарь президента Димитрий Песков сразу же ответил на это, что оба президента ни о чем не договаривались и, следовательно, никаких решений не принимали.

Поскольку у Франции не было другого способа действий, кроме переговоров по стабилизации Украины, она провела встречи в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция и Германия). Результат был известен заранее: Минские соглашения между киевским правительством и сепаратистами двух областей - Донецкой и Луганской - до сих пор не выполнены, потому что Киев, подписавший их, отвергает их. Киев ни при каких условиях не намерен вводить особый статус для русскоязычного населения. При этом дело дошло до того, что законом запрещено преподавание на русском языке, тогда как половина граждан в стране русскоязычные.

Вряд ли можно найти в мире правительство, которое отказалось бы принять подобное требование. Киев объясняет свой отказ тем, что он подписал эти соглашения под давлением и никогда не был с ними согласен. Что до сепаратистов, то они жалуются на то, что в составе украинской армии на линии соприкосновения принимает участие батальон Азов с нацистской символикой, которым командует объявивший себя «белым фюрером» полковник Андрей Белецкий. И эти люди, возглавляемые наемниками Эрика Принса (основателя Blackwater), заявляют во всеуслышание, что они уничтожат этих русских, и беспрестанно наносят по ним удары. Именно поэтому сепаратисты провозгласили свою независимость, но, к сожалению, никто их до сих пор не признал. И Российская Федерация в том числе.

Олаф Шольц юлит

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился с визитом в Вашингтон. Он верит в вероятную войну на Украине не больше, чем французы, но опасается, что Соединенные Штаты под тем или иным предлогом запретят газопровод «Северный поток-2». Однако этот газопровод необходим для экономического развития Германии. Он не заменит газопровод через Украину, но поможет удовлетворить растущий спрос на энергию. Без него промышленность не сможет работать в полную силу.

Положение его страны очень сложное, так как на её территории размещено более 40 000 американских солдат на тщательно охраняемых базах, пользующихся принципом экстерриториальности. Германия, которая официально не считается оккупированной, не является хозяином в своем доме. Больше того, страна доверила свою оборону НАТО и пренебрегает своей армией. По этому вопросу она не выполняет своих обязанностей как член Атлантического альянса. Если бы она столкнулась с Соединенными Штатами, то сопротивлялась бы всего несколько часов.

Чтобы сформировать свое правительство, социалисту Олафу Шольцу пришлось вступить в союз с "Зелеными" (Grünen) - самой атлантистской партией в Европе со времен Йошки Фишера и югославских войн. Он был вынужден назначить министром иностранных дел Анналену Баербок, эколога, которая выступает против всего российского, особенно против газа.

Таким образом, канцлер Шольц ведёт двойную игру. В Белом доме он постоянно повторял, что его страна и Соединенные Штаты всегда будут действовать сообща, но тщательно избегал говорить, что именно они вместе будут делать. По этой причине американские политики относятся к нему с недоверием.

Виктор Орбан радуется

Премьер-министр Венгрии, христианский демократ Виктор Орбан, которого недавно называли «фашистом», довольствуется отличной от других позицией. Он - единственный лидер европейской страны и НАТО, которого связывают долгие дружеские отношения с Владимиром Путиным. Они тепло встречаются друг с другом по крайней мере раз в год (за исключением периода эпидемии Ковида).

Виктор Орбан начал свою политическую карьеру с борьбы за независимость Венгрии против Советов, но он никогда не был настроен антироссийски, чего не понимают США. Все просто. Приняв доктрину Брежнева, СССР превратил Варшавский договор в эквивалент НАТО: один владыка, а остальные вассалы. По этой причине он воевал с Советами, а теперь возмущен поведением НАТО.

В конце 2021 года он договорился со своим другом президентом Путиным об энергоснабжении своей страны. Сначала Росатом построит дополнительные блоки на атомной электростанции для удовлетворения всех потребностей страны в электроэнергии, а затем намечена поставка природного газа на период 16 лет по цене, в пять раз ниже рыночной. Кроме того, он договорился о строительстве крупной железнодорожной магистрали и производстве вакцины Спутник -V.

Премьер-министр Орбан никогда не накладывал вето на антироссийские санкции ЕС. Это было бы вызовом в его отношениях с Брюсселем, но в любом случае оно было бы излишним, поскольку Москва использует эти санкции для переориентации своей экономики, не прибегая к авторитарным мерам. С другой стороны, он решительно выступил против членства Украины в НАТО, которое требует согласия каждого государства-члена. В качестве аргумента он использовал отказ Киева от выполнения Минских соглашений и непризнание им русского языка.

Реально он мог бы сделать то, что президента Шарль де Голль совершил в 1966 году: вывести свою страну из единого командования, оставаясь при этом подписантом Североатлантического договора. За ним, притаившись в тени, наблюдают три его партнера по Вишеградской группе - Польша, Чехия и Словакия.

Хорватия при социал-демократе Зоране Милановиче уже дала понять, что не будет участвовать в войне НАТО против России. Северная Македония под руководством социалиста Димитара Ковачевского тоже поддержала Москву. Пентагон почувствовал опасность: единство Атлантического альянса пошатнулось. Он начинает юридически закреплять свои базы в Европе. Только что подписан договор аренды по экстерриториальному принципу со Словакией. Начались двусторонние переговоры с Данией о заключении соглашения о сотрудничестве в области обороны вне НАТО.