Voormalig president Donald Trump heeft het team van zijn onsuccesvolle rivale, Hillary Clinton, beschuldigd van het verzinnen van de beschuldigingen van heimelijke verstandhouding met Rusland, die leidden tot een impeachmentprocedure tegen hem.

Speciaal aanklager John Durham acht Michael Sussmann, een advocaat die voor de Democratische Partij werkt, schuldig aan het organiseren van de affaire. Op 12 februari 2022 werd een onderzoek ingesteld. Het wil de illegale interceptie van telecommunicatie en het hacken van de computers van het Trump-team ten voordele van het Clinton-team vaststellen.

De nieuwe ontwikkeling in deze zaak komt op een moment dat de Democraten, na Rusland te hebben beschuldigd van inmenging in de Amerikaanse presidentscampagne op basis van valse informatie, Rusland er nu van beschuldigen een oorlog in Oekraïne voor te bereiden.