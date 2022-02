L’ex presidente Donald Trump ha accusato l’équipe della rivale sconfitta, Hillary Cointon, di aver inventato di sana pianta le accuse di collusione con la Russia, che hanno portato a una procedura per la sua destituzione (impeachment).

Il procuratore speciale John Durham ritiene Michael Sussman, brillante avvocato che lavora per il Partito Democratico, colpevole di aver organizzato la vicenda. Il 12 febbraio 2022 è stata avviata un’istruttoria per accertare le intercettazioni illegali e l’hackeraggio dei computer dell’équipe Trump per conto dell’équipe Clinton.

Il nuovo sviluppo della vicenda sopraggiunge nel momento in cui i Democratici, dopo aver accusato la Russia d’ingerenza nella campagna per le presidenziali USA sulla base di false informazioni, ora l’accusano di preparare una guerra in Ucraina.