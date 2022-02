A Dinamarca iniciou negociações com os Estados Unidos com vista a concluir um

Acordo de cooperação de Defesa. Preventivamente, o Pentágono busca reforçar seus

laços com os seus aliados na altura em que a perenidade da OTAN poderá estar

comprometida.

Por seu lado, a Eslováquia autorizou o Pentágono a utilizar duas bases aéreas

militares durante 10 anos.