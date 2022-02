Na China, o filme histórico A batalha do lago Changjin II: a ponte da porta de água arrecadou US$ 471 milhões de dólares de receitas, no seu primeiro dia de exibição, em 10 de Fevereiro de 2022. Ele relata a história de uma batalha opondo os voluntários chineses e a coligação (coalizão-br) internacional dirigida pelos Estados Unidos na Coréia no início dos anos 50. O primeiro episódio deste seriado havia atingido quase mil milhões (bilhão-br) de dólares em 2021.

Desta vez, um segundo filme de ficção, Snipers , opõe os Chineses a atiradores norte-americanos. Realizado pelo encenador da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, bate também recordes de audiência.

O mercado chinês é hoje em dia 40% mais importante que o mercado ocidental. Ora, este não é extensível até ao infinito. Nos próximos cinco anos, os filmes chineses vão submergir os de Hollywood e provocar a falência de vários grandes estúdios. Estas obras vão pôr fim à formatação do imaginário hollywoodesco pelo Pentágono e pela CIA, que são seus parceiros quotidianos, em benefício do imaginário do Partido Comunista Chinês.