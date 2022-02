L’armée de l’Air russe, qui participe aux manœuvres navales de la Fédération en Méditerranée, a volontairement menacé par trois fois des avions de surveillance anti-sous-marins US.

Depuis plus de 30 ans, les États-Unis surveillaient la Méditerranée. Ils n’ont plus aujourd’hui l’exclusivité de « Notre mer » (Mare Nostrum) et ont quelques difficultés à l’accepter.