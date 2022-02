Le président Joseph R. Biden s’est entretenu aujourd’hui avec les dirigeants transatlantiques de la probabilité d’une nouvelle agression russe contre l’Ukraine. Ensemble, ils ont exprimé leur profonde préoccupation face au renforcement continu de la présence militaire de la Russie, ont réitéré leur ferme soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et ont discuté de l’importance d’une assistance économique supplémentaire à l’Ukraine. Ils se sont engagés à poursuivre l’action diplomatique pour désamorcer les tensions tout en veillant à se préparer à imposer des coûts économiques rapides et coordonnés à la Russie si elle choisissait un nouveau conflit. Les dirigeants ont également évoqué les efforts visant à assurer la défense et la sécurité du flanc oriental de l’OTAN.

Parmi les participants à l’appel figuraient le premier ministre Justin Trudeau du Canada, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel, le président français Emmanuel Macron, le chancelier d’Allemagne Olaf Scholz, le premier ministre italien Mario Draghi, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, le président polonais Andrzej Duda de Pologne, le président roumain Klaus Iohannis et le premier ministre britannique Boris Johnson.