El Informe de la Comisión sobre las atrocidades atribuidas a los alemanes, ‎elaborado en nombre del Gobierno de Su Majestad presentado por Lord James Bryce, en 1915, ‎es el primer ejemplo conocido de propaganda militar moderna. Partiendo de hechos reales, ‎el informe describe el ejército alemán como una «gran pandilla de Jack “el destripador”». ‎El Buró de Propaganda de Guerra (Propaganda War Bureau) hizo publicar todo tipo de libros y ‎artículos de prensa para propalar aquella afabulación. Al final de la Primera Guerra Mundial, la ‎población británica exigió que la Alemania derrotada indemnizara a las familias de las víctimas ‎belgas. Se descubrió entonces que eran pocas. Lord Arthur Ponsonby publicó entonces Falsehood ‎in War-time, Containing an Assortment of Lies Circulated Throughout the Nations During the Great ‎War, o sea Mentiras en tiempo de guerra, donde analizaba las manipulaciones de la verdad ‎utilizadas para engañar a la opinión pública.‎

El Reino Unido sigue utilizando ese eficaz método.‎