Biden-administrasjonen har bestemt å beslaglegge de eiendommene den afghanske sentralbanken måtte ha.

De har allerede blokkert disse. Det skal være garantier i en rettssak som har forbindelse til angrepet den 11. september 2001.

De Forente Stater har aldri undersøkt skikkelig disse angrepene. De har på rekke og rad anklaget Osama bin Laden og Al Qaida, så Irak under president Saddam Hussein, så Iran, og nå det Taliban-kontrollerte Afghanistan som skal ha organisert angrepene, eller for å han bidratt til organiseringen av angrepene.

Så langt har Washington bare anklaget Taliban, som regjerte i Afghanistan på den tiden angrepene 9/11 ble gjennomført. De anklager dem for å nekte å utlevere jihadist-lederen Osama bil Laden. Og nå betrakter de Afghanistan for æ være medskyldige.

Vi må huske at USA hadde forlangt at bin Laden skulle utleveres før 11. september-angrepet. Men på den tiden svarte Taliban at de måtte vurdere Washingtons krav i lys av bevisene USA hadde mot Osama bin Laden.

Men de leverte aldri noen bevis.

Etter angrepet 9/11 fulgte Taliban den samme linjen. De ba Washington sende noe som kunne bevise at bin Ladens hadde vært involvert.

Dette ble aldri sendt.

Isteden foretrakk USA å invadere Afghanistan sammen med Storbritannia.

Biden-administrasjonen har ikke anerkjent den nye Taliban-regjeringen i Afghanistan - selv om det har vært samtaler mellom dem.

Taliban-regjeringen har nettopp protestert mot at USA har konfiskert mer enn 7 milliarder dollar som tilhørte den afghanske staten - midler som var deponert i USA.