In de schijnwerpers staan de Verenigde Staten, die nog steeds weigeren het internationaal recht en met name het Handvest van de Verenigde Naties te eerbiedigen, met uitstel op het Russische voorstel voor een vredesverdrag hebben gereageerd en de spanningen in Oekraïne opvoeren. Zij hebben de spanning opgevoerd door Rusland ervan te beschuldigen zich op een oorlog voor te bereiden. Achter de schermen bereidt Washington nieuwe confrontatietheaters voor in Trans-Dnjestrië en het Midden-Oosten.

Rusland heeft de beweringen van de VS ontkend. In reactie daarop testte het zijn militaire superioriteit.

Transnistrië

De Verenigde Staten volgen het plan van de Rand Corporation en proberen een conflict in Transnistrië te organiseren. De blokkade van deze kleine, onafhankelijke maar niet erkende republiek werkt niet. Ondanks de Oekraïense grenswachters die door de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Josep Borell, zijn aangesteld, blijft de Moldavische grens open. President Maia Sandu, die campagne voert voor de toetreding van haar land tot de Europese Unie, wil absoluut geen oorlog in Trans-Dnjestrië. Zij is voornemens het Russische contingent in Tiraspol te vervangen door een civiele OVSE-troepenmacht en geeft niet op om Trans-Dnjestrië terug te winnen.

Op zaterdag 12 februari hebben de Trans-Dnjestrische autoriteiten de zaakgelastigde van de VS verzocht ervoor te zorgen dat de verzending van Amerikaanse wapens vanuit derde landen naar Moldavië wordt stopgezet. Zij benadrukten dat deze zendingen de vrede bedreigen en in strijd zijn met de geest van internationale overeenkomsten.

Op woensdag 16 februari is een Trans-Dnjestrische delegatie naar Moskou gereisd om hulp te vragen. Zij betoogde dat de openstelling van de Moldavische grens niet lang meer zou standhouden: het Moldavische leger, onder toezicht van Pentagon- en EU-officieren, werd ingezet in de neutrale zone, hetgeen in strijd is met de internationale verplichtingen.

Op vrijdag 18 februari werd in Tiraspol in de kantoren van de OVSE een Moldavisch-Transnistrische bijeenkomst ("1+1") gehouden. De onderhandelingen beperkten zich tot details. Het is niet langer mogelijk om met een voertuig Trans-Dnjestrië uit te rijden: de nummerplaat draagt de symbolen van de afscheiding. Elke bestuurder moet dus aan de grens zijn nummerplaat veranderen. Evenzo is het niet langer mogelijk Trans-Dnjestrië binnen te komen met medicijnen, zelfs niet met noodmedicijnen, zonder enige verklaring. Alle medicijnen worden door de Moldavische douane in beslag genomen in het bijzijn van spottend toekijkende EU-ambtenaren.

Syrië en Libanon

De spanningen lopen vooral op in Syrië en Libanon. Sedert eind oktober rekruteren de VS en Turkije opnieuw jihadisten onder degenen die zich in Idleb onder hun hoede hebben gesteld. Sommigen zijn naar Oekraïne gestuurd, maar de meesten zijn ingehuurd voor hernieuwde dienst tegen Syrië en tegen de Libanese Hezbollah. Van de meesten van hen is echter bekend dat zij slechte strijders zijn, met uitzondering van degenen die nog steeds banden hebben met Al Qaida of Daesh.

Om deze soldaten te structureren, organiseerde de CIA een aanval op een gevangenis in Hassake waar Koerdische huurlingen 3.500 Daesh-leden vasthielden. De Koerden leenden zich voor de enscenering en maakten van de gelegenheid gebruik om te verklaren dat zij meer wapens en steun van de VS nodig hadden om hun gevangenen vast te houden. De meeste jihadis zijn weggelopen en hebben zich aangesloten bij de CIA. Daarna heeft het Amerikaanse leger de weinige Daesh-leiders die de Koerden hadden teruggevonden, overgebracht naar een andere gevangenis, op een onbekende plaats, waar... de CIA hen opwachtte. De schijn wordt dus gered, maar de werkelijkheid is dat de Verenigde Staten Daesh (ISIS) aan het reorganiseren zijn.

De reorganisatie van Al Qaida heeft op een meer zichtbare manier plaatsgevonden. Abu Mohammad al-Julani, de leider van Al Qaida in Syrië, en later emir van Tahrir al-Sham, heeft zichzelf een make-over gegeven. De Britten hebben hem geleerd een westers pak te dragen en te spreken zonder te dreigen met het afhakken van de hoofden van degenen die zich tegen hem verzetten. Maar hij is nog steeds de leider van Al-Qaeda in Syrië.

Het is in deze context dat de Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, op 15 februari naar Damascus is gegaan en dat zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, op maandag 21 februari wordt verwacht.

Hassan Nasrallah, secretaris-generaal van Hezbollah, heeft op Al-Alam TV reeds bevestigd dat zijn verzetsnetwerk luchtafweermiddelen heeft aangeschaft waarmee het Libanon zal kunnen beschermen tegen Israëlische vliegtuigen die dagelijks het luchtruim schenden. Voorts heeft Hezbollah bekendgemaakt dat zij een drone heeft gestuurd die lange tijd boven Israël heeft gevlogen zonder door het leger te zijn neergeschoten. Kort daarvoor begonnen Syrische en Russische luchtmachten luchtpatrouilles boven de Syrische Golan, die illegaal door Israël wordt bezet, zonder dat Tel Aviv daarop reageerde.

Oekraïne

Om volledig te begrijpen wat er in Oekraïne gebeurt, moeten we een paar dagen teruggaan. Op 11 februari riep president Joe Biden zijn belangrijkste bondgenoten bijeen voor een videovergadering. Hij vertelde hen over een op handen zijnde Russische invasie in Oekraïne. Het agentschap Bloomberg meldde dat de inlichtingendiensten het voorzien hadden voor de nacht van de 15e op de 16e. Toen sprak president Biden zijn medeburgers toe op televisie. Hij vertelde hen dat als Rusland zou aanvallen, dit hun duur zou komen te staan, en dat de VS en zijn bondgenoten klaar stonden.

Nog voor deze toespraak had Rusland aangekondigd dat het zijn troepen uit Wit-Rusland en van de Oekraïense grens terugtrok omdat zijn militaire oefeningen waren beëindigd, maar Washington had nog geen tijd gehad om dat te verifiëren. Moskou beweerde dat NAVO-elementen een provocatie aan het voorbereiden waren, waar het Pentagon Rusland enkele weken eerder van had beschuldigd. In ieder geval werd het voor de Geallieerden moeilijk om Moskou te beschuldigen van een inval in Oekraïne.

Op 15 februari heeft de Federale Doema een resolutie aangenomen die was ingediend door de Communistische Partij (d.w.z. de nationalisten) en waarin president Poetin werd verzocht de onafhankelijkheid van de twee Volksrepublieken Donetsk en Luhansk te erkennen. Met andere woorden, als Oekraïne de terugtrekking van het Russische leger zou gebruiken om Donbass aan te vallen, zou Rusland de onafhankelijkheid van Donbass erkennen en gedwongen zijn in te grijpen omdat in de grondwet van het land staat dat de president verantwoordelijk is voor het leven van zijn medeburgers. De meerderheid van de inwoners van Donbass heeft echter een drievoudige nationaliteit: Oekraïens, onafhankelijk en Russisch.

Op dezelfde dag ontving president Poetin de Duitse bondskanselier, Olaf Schlotz. Net als met de Franse president Emmanuel Macron duurde de ontmoeting bijzonder lang. Het schijnt dat de Rus zijn bezoeker vertelde over het bezoek van Victoria Nuland, onderminister van Buitenlandse Zaken, aan het Kremlin. De Bondskanselier was, evenals de Franse President, geschokt door wat hij vernam en onthield zich van anti-Russische uitspraken bij zijn terugkeer naar Berlijn. Hetzelfde scenario herhaalde zich op 19 februari met de Braziliaanse president, Jair Bolsonaro.

In de nacht van de 15e op de 16e is het Russische leger geen enkele staat binnengevallen. De Amerikaanse pers vroeg de nationale veiligheidsadviseur Jake Sulivan uit te leggen waarom hij zo’n datum had genoemd, maar hij krabbelde terug en zei dat hij nooit een datum had genoemd.

Onverwachts ging staatssecretaris Antony Blinken op 17 februari naar de VN-Veiligheidsraad. Hij beschuldigde Rusland van "aanhoudende schendingen" van de akkoorden van Minsk, ook al is het Kiev dat ze afwijst. Hij zei dat hij tussenbeide kwam om "de internationale orde te verdedigen die gebaseerd is op regels die de stabiliteit in de wereld bewaren", d.w.z. niet het internationale recht, maar het westerse recht. Vervolgens onthulde hij het verborgen plan van het Kremlin: "Rusland is van plan een voorwendsel voor zijn aanval te verzinnen. Het zou een gewelddadige gebeurtenis kunnen zijn die Rusland Oekraïne in de schoenen zal schuiven, of een dwaze beschuldiging die Rusland tegen de Oekraïense regering zal uiten. We weten niet precies welke vorm dit zal aannemen. Het kan gaan om een zogenaamde "terroristische" bomaanslag in Rusland, de vermeende ontdekking van een massagraf, een in scène gezette drone-aanval op burgers of een valse - of zelfs echte - aanval met chemische wapens. Het is mogelijk dat Rusland het etnische zuivering of genocide zal noemen, en voorbij zal gaan aan een concept dat wij op dit forum niet licht opvatten, en dat ik niet licht opvat vanwege het verleden van mijn familie.

Met dit voorval doelde Antony Blinken op zijn stiefvader, Samuel Pisar, die hem in Parijs opvoedde. De laatste was een overlevende van de "Endlösung der Judenfrage". Maar zijn stiefvader was niet vervuld van haat, hij had alleen een scherp besef van het kwaad. Hij werd adviseur van president Kennedy, en daarna internationaal advocaat voor de grootste bedrijven. Hij was verontwaardigd over de woorden van professor Leo Strauss, die zei dat het voor het Joodse volk van essentieel belang was een werelddictatuur te vestigen om een "nieuwe Shoah" te voorkomen. Samuel Pisar zou zeker ontzet zijn over de ontwikkeling van zijn schoonzoon en de groep die hij heeft gevormd met zijn adjunct Victoria Nuland en Nationaal Veiligheidsadviseur Jacob Sullivan.

De OVSE bevestigt dat de gevechten in Donbass zijn hervat. Door de VS gesteunde onderdelen van het Oekraïense leger, waarschijnlijk het Azov bataljon en een andere groep, beschieten de separatisten. De presidenten van de twee onafhankelijke republieken Donetsk en Luhansk hebben hun mannelijke burgers tussen 18 en 55 jaar tot generale opgeroepen algeheel te mobiliseren, of in het geval van vrouwen, kinderen en bejaarden die in de buurt van de militaire bestandslijn wonen, naar het buitenland te vluchten. Rusland heeft verklaard bereid te zijn ze allemaal te ontvangen. Elke regio van de Federatie heeft aangekondigd dat zij voorzieningen zal creëren om hen een voor een op te vangen. De federale regering biedt hen een kleine som geld voor hun tijdelijke regeling.

Voor het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zijn onderdanen heeft bevolen Oekraïne te verlaten, is deze volksverhuizing het bewijs dat Moskou in het offensief gaat... Elk beetje informatie wordt door beide partijen op tegenstrijdige wijze geïnterpreteerd.

Israël, dat weigert partij te kiezen in dit conflict, heeft afgezien van de installatie van een "Iron Dome" (raketafweer) ten behoeve van Kiev tegen de Donbass.

Op 18 februari sprak president Biden Amerikaanse parlementsleden en zijn vice-president toe, die hun land op de veiligheidsconferentie in München hadden vertegenwoordigd. Vervolgens riep hij zijn belangrijkste trans-Atlantische bondgenoten weer bijeen via een videoconferentie. Hij feliciteerde zichzelf met het uitstellen van de Russische aanval en beschuldigde Moskou ervan te volharden in zijn plannen. Hij zei dat alle geallieerden klaar waren en dat Rusland, als het tot actie overging, zou zien wat er van komt.

President Poetin reageerde met een demonstratie van de nucleaire strijdkrachten van de Federatie. Verschillende raketten van verschillende reikwijdten werden afgevuurd vanaf de grond, een onderzeeër, oppervlakteschepen en vliegtuigen. Ze waren conventioneel geladen en troffen alle hun doel in aanwezigheid van buitenlandse waarnemers, waaronder een Amerikaanse officier.

De Verenigde Staten voeren de spanning op met woorden, Rusland met daden. In dit verband moeten wij er nogmaals op wijzen dat de Amerikaanse legers niet in staat zijn een oorlog met een hoge intensiteit te voeren. Hoewel zij er gemakkelijk in slagen landen van de Derde Wereld te vernietigen nadat zij deze gedurende ten minste een decennium onder embargo hebben geplaatst, zijn zij geenszins voorbestemd om het op te nemen tegen een modern leger. Hun belangrijkste bondgenoten (het VK, Frankrijk en Turkije) bevinden zich in dezelfde situatie. Zo werd op 16 februari in Parijs een rapport over het verval van het Franse leger voorgelegd aan de Nationale Commissie voor Defensie en Strijdkrachten. De afgevaardigden merkten op dat de luchtmacht, gezien de staat van de uitrusting, niet langer dan vijf dagen weerstand zou kunnen bieden tegen de Russische strijdkrachten. Het is dan ook voor alle partijen duidelijk dat de NAVO niet in staat is een oorlog met Rusland en China uit te vechten.

Tot ieders verrassing slaagden de VS er niet in een krijgshaftige sfeer op te leggen in München. De Europeanen waren nogal geïrriteerd door de zeer sterke druk van het Witte Huis. Als hij sprak, sprak kanselier Scholtz met een monotone stem en lette erop niets compromitterends te zeggen. Iedereen in de zaal wist dat een onderzoek naar een smerige affaire waarbij hij betrokken was geweest in zijn tijd als burgemeester van Hamburg, op vreemde wijze nieuw leven was ingeblazen. Velen stelden zich voor dat hij werd gechanteerd. De Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, wiens komst het het Witte Huis had geprobeerd te beletten, stond in het middelpunt van de belangstelling. Hij bleef om hulp roepen, minder vanwege Moskou dan vanwege Washington.

Voorlopige conclusie

Een confrontatie is altijd mogelijk in Oekraïne, of binnenkort in Trans-Dnjestrië of het Midden-Oosten. Maar het geeft geen antwoord op de oorspronkelijke vraag, die op 17 december 2021 door het Kremlin werd gesteld: hoe kunnen de Verenigde Staten het internationale recht naleven en zich aan hun woord houden?

Voor het eerst hebben twee grote Duitse media, Der Spiegel [1] en Die Welt [2], aangetoond dat Rusland gelijk heeft wat betreft het verbod op uitbreiding van de NAVO tot buiten Oost-Duitsland. Onder verwijzing naar een gerenommeerd deskundige op dit gebied, assistent-professor Joshua Shifrinson van de Universiteit van Boston, onthulden de media het bestaan van een document van 6 maart 1991 dat zojuist uit de geheime archieven van het Verenigd Koninkrijk was gekomen. Daarin verklaart de vertegenwoordiger van Duitsland: "Wij kunnen Polen en andere landen niet voorstellen tot de NAVO toe te treden" en de vertegenwoordiger van de VS benadrukt dat het bondgenootschap niet naar het oosten mag uitbreiden, noch "formeel noch informeel". Alsof dat nog niet genoeg was, gaf de voormalige Duitse minister van Defensie en voormalig voorzitter van de OVSE, Willy Wimmer, een interview aan Russia Today, dat onmiddellijk in het Engels werd vertaald en in de VS werd uitgezonden voordat het in Duitsland werd uitgezonden [3]. Daarin getuigt hij dat hij heeft deelgenomen aan de onderhandelingen over de Duitse hereniging en zelf het aanvullend protocol heeft opgesteld dat de stationering van NAVO-troepen op het grondgebied van de voormalige DDR na de hereniging verbiedt.

De vraag rijst waarom de regering-Biden, die niet gesteund wordt door haar bondgenoten, haar beschuldigingen aan het adres van Rusland voortzet en uitbreidt met het risico een explosie te veroorzaken. Misschien is het het lopende Amerikaanse onderzoek door speciaal aanklager John Durnham in de afluisterzaak in het Witte Huis die de zaken deed escaleren. Volgens Fox News [4] vermoedt de aanklager dat Hillary Clinton president Donald Trump in het Witte Huis en bij hem thuis heeft bespioneerd door al zijn internetbrowsinggegevens te onderscheppen. Deze operatie werd naar verluidt georganiseerd door haar adviseur voor het buitenlands beleid, ’Jake’ Sullivan, de huidige Nationale Veiligheidsadviseur. Op basis van deze illegaal onderschepte en gemanipuleerde gegevens heeft het Congres een impeachmentprocedure geopend, RussiaGate.