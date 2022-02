Il 16 febbraio 2022 i deputati Jean-Louis Thiérot (Les Républicains, Senna e Marna) e Patricia Mirallès (La République en marche LREM, Hérault) hanno presentato alla Commissione per la difesa nazionale e le forze armate il rapporto sulla preparazione a una guerra ad alta intensità.

I deputati hanno sottolineato che il rischio di una guerra ad alta intensità (ossia contro eserciti di alto livello e non contro bande di terroristi) è reale. In questa prospettiva le forze armate devono essere immediatamente ammodernate.

Per esempio, tenuto conto dello stato degli aerei, l’aeronautica militare non resisterebbe più di cinque giorni (di fronte alla Russia).

I relatori hanno proposto di portare il budget della Difesa al 2,5% del PIL.