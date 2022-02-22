К США присоединились союзники и партнёры для привлечения Путина к ответственности; они обеспечат дополнительные издержки для России, если она продолжит это вторжение.

Вчера Президент России Владимир Путин признал два региона Украины независимыми государствами, а сегодня заявил, что это признание включает весь Донбасс. Парламент России также утвердил ввод дополнительных российских войск на эту украинскую территорию.

Как ясно дали понять Президент Байден и наши союзники и партнёры, мы обеспечим значительные негативные последствия для России в связи с её действиями. Сегодня Администрация США вводит первый транш санкций, которые выходят далеко за рамки мер, принятых в 2014 году, в координации с союзниками и партнёрами – Европейским союзом, Великобританией, Канадой, Японией и Австралией. И, как и обещал Президент Байден, мы работали с Германией над обеспечением того, чтобы проект строительства газопровода “Северный поток-2” не продвигался.

Президент поручил принять следующие меры:

– Полные блокирующие санкции в отношении двух крупных российских финансовых институтов. Министр финансов США введёт полные блокирующие санкции в отношении двух крупных государственных российских финансовых учреждений, которые предоставляют ключевые услуги, имеющие решающее значение для финансирования Кремля и Вооруженных сил России – “Внешэкономбанка”, “Промсвязьбанка” и их дочерних компаний. В совокупности эти учреждения владеют активами на сумму более $80 млрд и финансируют российский оборонный сектор и экономическое развитие. Эти меры позволят заморозить их активы в Соединенных Штатах, запретить американским физическим и юридическим лицам совершать с ними какие-либо транзакции, исключить их из мировой финансовой системы и лишить доступа к доллару США.

– Расширенные запреты на суверенный долг, ограничивающие участие американских физических и юридических лиц на вторичных рынках новых долговых обязательств, выпущенных Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации и Министерством финансов РФ. Эти запреты лишат Правительство России ключевого пути привлечения капитала для финансирования своих приоритетов и увеличат будущие затраты на финансирование. Это лишает Россию доступа к ключевым американским рынкам и инвесторам.

– Полные блокирующие санкции в отношении пяти представителей российской элиты и членов их семей: Александра Бортникова (и его сына Дениса), Сергея Кириенко (и его сына Владимира) и Генерального директора “Промсвязьбанка” Петра Фрадкова. Эти лица и их родственники напрямую извлекают выгоду из своих связей с Кремлем. Другие представители российской элиты и члены их семей предупреждены о том, что против них могут быть приняты дополнительные меры.

– Сегодня Министр финансов США выступит с заявлением о том, что любое учреждение в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации является потенциальным объектом дальнейших санкций. Более 80% ежедневных операций России по обмену иностранной валюты в мире осуществляются в долларах США, и примерно половина международной торговли России осуществляется в долларах. Благодаря этому шагу от наших мер не застрахован ни один российский финансовый институт, включая крупнейшие банки.

Эти действия дополняют шаги, предпринимаемые нашими союзниками и партнёрами, и представляют собой наш первый ответ на действия России. Как ясно дал понять Президент Байден, Россия заплатит ещё более высокую цену, если продолжит свою агрессию.