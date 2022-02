Video grabado el 24 de febrero de 2022

‎Thierry Meyssan: Hacia las 6 de la mañana el presidente Putin se dirigió a su país para ‎anunciarle que las fuerzas armadas rusas estaban atacando Ucrania. ‎

Pero ese discurso no se ha transmitido en Francia precisamente porque de hecho tres cuartas ‎partes de ese discurso ni siquiera mencionan a Ucrania. Tres cuartas partes de ese discurso ‎se concentran en la actitud de Estados Unidos desde 1945 y sobre todo sobre en lo que ‎‎[Estados Unidos] ha venido haciendo desde la disolución de la Unión Soviética. ‎

Ese discurso enumera los crímenes que Estados Unidos ha cometido, desde la agresión ‎contra Yugoslavia hasta los acontecimientos en el Medio Oriente, en Irak, en Libia, en Siria, etc. ‎Y la cuestión que Vladimir Putin plantea es ¿cuándo podremos hacer que Estados Unidos cese de ‎destruir así, poco a poco, el mundo entero? ‎

La cuestión ucraniana sólo viene después. Porque para Vladimir Putin la cuestión ucraniana es ‎solamente la ayuda a las Repúblicas Populares del Donbass. ‎

Y hoy [jueves 24 de febrero], hacia las 13:15, el presidente [francés Emmanuel] Macron se dirigió ‎a los franceses para expresar su apoyo a Ucrania. Entonces, yo quisiera pasar revista a lo que ‎dijo el presidente Macron porque, para mí, es el vivo ejemplo de la hipocresía occidental. ‎

Al principio de su alocución, [el presidente francés Macron] dijo que el presidente Putin había ‎violado su palabra y que había violado el derecho internacional.‎

Pero es exactamente lo contrario.

El presidente Putin siempre dijo que defendería a los ‎ciudadanos rusos donde quiera que se encontraran. Y eso es, además, una de sus obligaciones ‎en virtud de la Constitución rusa. Nunca violó su palabra ya que, desde el inicio del ‎enfrentamiento que está teniendo lugar –o sea, desde hace 3 meses– dijo siempre que ‎defendería a Rusia, incluso con las armas si así fuese necesario. ‎

Pero [Putin] explicó, sobre todo, que quería defender el Derecho Internacional. Esta mañana ya expliqué ‎‎ [1], y hay realmente muchos elementos en ese sentido, que desde el punto de vista del Derecho ‎Internacional, no del “derecho” según la “comunidad internacional”, que es sólo unas cuantas ‎reglas que no aprobadas por el conjunto de los Estados… O sea si volvemos al Derecho ‎Internacional, el presidente Putin tiene razón. ‎

Lo segundo que dijo [el presidente Macron] es que hizo todo lo posible por evitar esta guerra. ‎Eso también es falso. Es absolutamente falso. Sí, el presidente Putin [En realidad se refiere ‎al presidente Macron. Nota del Traductor] fue a Moscú de buena fe para tratar de conciliar la ‎posición de Estados Unidos y la de Rusia. Pero si esa entrevista duró tanto tiempo –creo que ‎‎5 horas– fue porque Vladimir Putin le explicó todas los aspectos y ramificaciones del problema… ‎que él [Macron] ignoraba. Ignoraba sobre todo el hecho que, en virtud de los tratados de la ‎OSCE [la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa] toda la extensión de ‎la OTAN hacia el este es ilegal, a la luz del Derecho Internacional. ‎

Después de aquella entrevista –donde verdaderamente todos mostraron buena fe–, Serguei ‎Lavrov, el ministro ruso de Exteriores, envió una carta a Francia… y también a los otros ‎‎56 Estados firmantes de la declaración de la OSCE. [Lavrov] presentaba esos tratados, hacía un ‎análisis jurídico mostrando… no hay fotos pero se sabe lo que quería decir… y había una carta ‎preguntando al señor Le Drian, su homólogo francés, ¿por qué apoyaron ustedes la ampliación de ‎la OTAN si eso viola la firma de ustedes? ‎

‎¡Y nadie respondió!‎

Así que el señor Macron no hizo ‎«todo lo posible». ¡No, no! El señor Macron –cuando entendió ‎lo que estaba sucediendo– salió corriendo y se negó a responder. ‎

Entonces, que no venga ahora a hacerse el indignado. Él es responsable, ¡tanto como otros! Pero ‎él [Macron] es responsable de lo que está sucediendo. ‎

Tercero. Explicó [Macron] que lo que sucede en Ucrania es un viraje en la vida política europea. ‎‎¡Pero no es sólo en Europa! Es un viraje a escala mundial. ¿No vieron ustedes, hace unos días, ‎la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, donde el presidente Putin hizo callar al jefe del ‎servicio secreto militar porque este lo que quería decir no era que apoyaría el reconocimiento de ‎las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk sino que quería poner a Estados Unidos en su ‎lugar. El presidente Putin le dijo que se serenara que todavía no se estaba hablando de eso. ‎

Cuarto y último aspecto. ‎

El presidente Macron nos explicó que la OTAN, la Unión Europea, el Consejo de Europa, todo el ‎mundo reaccionaría adoptando sanciones contra Rusia. ‎

‎¿Cómo? ¿La OTAN, el Consejo de Europa, la Unión Europea tienen legalmente el poder de ‎adoptar sanciones unilaterales? ¡Claro que no! ‎

El Derecho Internacional reconoce la capacidad de adoptar sanciones únicamente al Consejo ‎de Seguridad de las Naciones Unidas. ¡Y a nadie más!‎

Las sanciones que la Unión Europea –y Francia– ya han adoptado contra Rusia son ilegales, en ‎Derecho Internacional. ‎

O sea, ¡el presidente Macron nos presenta como legales cosas que son totalmente ilegales! Y ‎nosotros debemos asumir nuestras responsabilidades. ‎

Aprendimos, con la Segunda Guerra Mundial, que siempre hay que decidir de qué lado estamos. ‎Están los que optaron por unirse a la Alemania de Hitler. Hoy tenemos a los que han optado por ‎apoyar a Estados Unidos en la destrucción de Estados que ese país ha venido cometiendo. ‎Claro… eso es lejos… no es aquí. ‎

Pero hay otra opción. La opción de defender el Derecho y nuestra Patria. ‎

‎¡Y esa debe ser nuestra opción!‎