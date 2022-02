Le président Volodymyr Zelensky a fait transmettre par l’ambassade de Chine à Kiev, dans la nuit du 25 au 26 février 2022, une proposition de cessez-le-feu à la Russie.

Le Kremlin a immédiatement fait connaître ses conditions :

– arrestation de tous les nazis (le conseiller militaire spécial Dmitro Yarosh, le Bataillon Azov, etc.),

– enlever tous les noms de rue et les monuments glorifiant les collaborateurs des nazis durant la Seconde Guerre mondiale (Stepan Bandera, etc.),

– déposer les armes.

L’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine n’a aucun rapport avec ce qu’en disent les médias atlantistes. Comme à chaque guerre, les grands médias se font intoxiquer.