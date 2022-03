Abu Dhabi und Dubai sehen in der russischen Operation in der Ukraine ein Zeichen für die endgültige Schwächung des Westens. Sie möchten durch einen abrupten Wechsel nach Russland eine Provokation vermeiden, und haben deshalb China kontaktiert, um bei ihm Kampfjets zu kaufen.

