Les troupes russes ne se préoccupent absolument pas de prendre les grandes villes. Elles mènent une opération spéciale contre les groupes néo-nazis (Bataillons Aidar et Azov). Les populations civiles affolées par la propagande de guerre fuient les grandes villes où elles ne risquent pourtant pas grand-chose. Toute guerre fait des victimes innocentes, tuées par des tirs qui ne leur étaient pas destinés. De nombreux Ukrainiens soutiennent l’action de l’armée russe. Des appels à la désertion ont circulé sur les réseaux sociaux de l’armée ukrainienne. Ils sont présentés par le gouvernement Zelensky comme l’œuvre de saboteurs. Ces citoyens cherchent simplement à libérer leur pays des néo-nazis. L’armée russe n’a pas l’intention d’occuper l’Ukraine, mais fera payer à ce pays d’avoir soutenu les néo-nazis en lui arrachant de quoi relier la Transnistrie à la Crimée. C’est pourquoi l’Otan transfère des troupes en Roumanie et des armes en Moldavie.

