Präsident Wolodymyr Selenskyj ließ die chinesische Botschaft in Kiew in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 2022 einen Waffenstillstandsvorschlag an Russland übermitteln.

Der Kreml gab sofort seine Bedingungen bekannt:

– Verhaftung aller Nazis (Sondermilitärberater Dmitro Jarosch, Asow-Bataillon usw.),

– Entfernung aller Straßennamen und Denkmäler, die Nazi-Kollaborateure während des Zweiten Weltkriegs verherrlichten (Stepan Bandera usw.),

– Niederlegung der Waffen.

Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine hat nichts mit dem zu tun, was die atlantischen Medien darüber sagen. Wie in jedem Krieg werden die Mainstream-Medien manipuliert.