Gli Emirati Arabi Uniti cercano un modo per sottrarsi all’impegno militare con Stati Uniti e Francia.

Alcune settimane fa gli Stati Uniti e la Francia avevano seguito sugli schermi il tragitto di dodici ore di droni huti dallo Yemen fino agli Emirati, dove hanno colpito senza far scattare alcun allarme. Gli Stati Uniti hanno successivamente comunicato che avrebbero potuto proteggere gli Emirati da questo tipo minaccia se essi non avessero abbandonato Aden agli huti. Gli Emirati sono perciò rimasti in Yemen, sebbene desiderino defilarsene. La vicenda ha però lasciato in loro grande amarezza.

Abu Dhabi e Dubai giudicano l’operazione russa in Ucraina un segno dell’indebolimento definitivo degli Occidentali. Vorrebbero però evitare di provocarli scivolando bruscamente verso la Russia; per acquistare aerei da combattimento hanno quindi preso contatti con la Cina.

Se la transazione andrà a buon fine, diventerà molto più difficile per Stati Uniti e Francia vendere armi ai Paesi del Golfo.