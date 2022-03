"De uitbreiding van de NAVO in de afgelopen decennia is een groot succes geweest en heeft ook de weg vrijgemaakt voor verdere uitbreiding van de EU", herhaalde NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zaterdag op de veiligheidsconferentie in München. Om zijn woorden volledig te begrijpen, moet dit "grote succes"-verhaal in zijn essentiële bewoordingen worden gereconstrueerd.

Het begint in hetzelfde jaar - 1999 - waarin de NAVO Joegoslavië door oorlog verwoestte en op de top van Washington aankondigt dat zij "crisisbestrijdingsoperaties, waarin artikel 5 niet voorziet, wil uitvoeren buiten het grondgebied van het Bondgenootschap". De NAVO, die vergat dat zij Rusland had beloofd dat zij "geen centimeter naar het Oosten zou uitbreiden", begon met haar uitbreiding naar het Oosten. Het neemt de eerste drie landen van het voormalige Warschaupact op: Polen, de Tsjechische Republiek en Hongarije. Vervolgens, in 2004, werd het uitgebreid tot zeven andere landen: Estland, Letland, Litouwen (voormalige delen van de USSR); Bulgarije, Roemenië, Slowakije (voormalige delen van het Warschaupact); Slovenië (voormalig deel van de Joegoslavische Federatie). In 2009 heeft de NAVO Albanië (voormalig lid van het Warschaupact) en Kroatië (voormalig deel van de Joegoslavische Federatie) opgenomen; in 2017 Montenegro (voormalig deel van Joegoslavië); en in 2020 Noord-Macedonië (voormalig deel van Joegoslavië).

Washington bereikt hiermee een drievoudig resultaat. Het militaire bondgenootschap wordt uitgebreid tot dicht bij Rusland, tot op het grondgebied van de voormalige USSR, en de teugels voor het commando blijven gehandhaafd: de opperbevelhebber van de geallieerden in Europa is, "volgens de traditie", altijd een Amerikaanse generaal die door de Amerikaanse president wordt benoemd en ook de andere belangrijke commando’s behoren tot de VS. Tezelfdertijd bindt Washington de Oosteuropese landen niet zozeer aan het bondgenootschap als wel rechtstreeks aan de VS. Roemenië en Bulgarije hebben, zodra zij tot de EU waren toegetreden, onmiddellijk hun belangrijke militaire bases in Constanta en Burgas aan de Zwarte Zee ter beschikking van de Verenigde Staten gesteld. Het derde resultaat dat Washington behaalde met de uitbreiding van de NAVO naar het Oosten was de versterking van haar invloed in Europa. Van de tien Midden- en Oost-Europese landen die tussen 1999 en 2004 tot de NAVO zijn toegetreden, zijn er zeven tussen 2004 en 2007 tot de Europese Unie toegetreden: de Verenigde Staten hebben de NAVO over de EU heen gelegd, dat zich het naar oosten van Europa heeft uitgebreid. Vandaag maken 21 van de 27 EU-landen deel uit van de NAVO, dat onder Amerikaans bevel staat. De Noord-Atlantische Raad, het politieke orgaan van het Bondgenootschap, beslist volgens de NAVO-regels niet bij meerderheid, maar altijd "unaniem en in onderlinge overeenstemming", d.w.z. in overeenstemming met wat in Washington wordt besloten. De deelname van de grote Europese mogendheden aan deze besluiten (met uitzondering van Italië, dat gehoorzaamt door te zwijgen) vindt over het algemeen plaats via geheime onderhandelingen met Washington over geven en nemen. Dit leidt tot een verdere verzwakking van de Europese parlementen (met name het Italiaanse), die reeds verstoken zijn van echte beslissingsbevoegdheid over het buitenlands en militair beleid.

Binnen dit kader bevindt Europa zich thans in een nog gevaarlijker situatie dan tijdens de Koude Oorlog. Nog drie andere landen - Bosnië-Herzegovina (voormalig deel van Joegoslavië), Georgië en Oekraïne (voormalige delen van de USSR) - zijn kandidaat om tot de NAVO toe te treden. Stoltenberg, woordvoerder van de VS voor de NAVO, verklaart "We houden de deur open, en als het Kremlin minder NAVO aan de grenzen van Rusland wil, zal het alleen maar meer NAVO krijgen.". Nucleaire wapens spelen een rol in de escalatie van VS-NAVO, die duidelijk gericht is op het ontketenen van een grootschalige oorlog in het hart van Europa. Over drie maanden beginnen de VS met de massaproductie van de nieuwe B61-12 kernbommen, die onder Amerikaans bevel zullen worden ingezet in Italië en andere Europese landen, waarschijnlijk ook in het Oosten nog dichter bij Rusland. Daarnaast hebben de VS twee landbases in Europa, in Roemenië en Polen, en vier oorlogsschepen die zijn uitgerust met het Aegis-raketsysteem, dat niet alleen raketafweerraketten maar ook kruisraketten met kernkoppen kan afvuren. Zij maken ook voorbereidingen om nucleaire raketten voor de middellange afstand in Europa in te zetten tegen Rusland, de verzonnen vijand die echter vernietigend kan reageren als hij wordt aangevallen.

Bij dit alles komen nog de economische en sociale gevolgen van de toenemende militaire uitgaven. Tijdens de bijeenkomst van de ministers van Defensie kondigde Stoltenberg triomfantelijk aan dat "dit het zevende opeenvolgende jaar is waarin de Europese bondgenoten hun defensie-uitgaven hebben verhoogd, en dat deze uitgaven sinds 2014 met 270 miljard dollar zijn gestegen". Meer overheidsgeld wordt onttrokken aan sociale uitgaven en productieve investeringen, terwijl de Europese landen nog moeten herstellen van de economische impasse van 2020-21. De Italiaanse militaire uitgaven bedragen meer dan 70 miljoen euro per dag, maar dat is niet genoeg. Premier Draghi heeft al aangekondigd: "We moeten ons voorzien van een krachtiger verdediging: Het is heel duidelijk dat we veel meer zullen moeten uitgeven dan we tot nu toe hebben gedaan". Het is duidelijk dat we de broekriem moeten aanhalen zodat de NAVO kan uitbreiden.