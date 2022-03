Op 2 november 2021 heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de nazi Dmitro Jarosj, oprichter van het Oekraïense Vrijwilligersleger, benoemd tot adviseur van de opperbevelhebber van de Oekraïense legers, generaal Valerii Zaluzhnyi.

Yarosh maakt al heel lang deel uit van de stay-behind (ondergrondse) netwerken van het Atlantisch Bondgenootschap. Hij was reeds in 2007, tijdens de tweede Tsjetsjeense oorlog, belast met de coördinatie van nazistische en islamistische groeperingen tegen Rusland, toen hij hen bijeenbracht in Ternopol (West-Oekraïne). Hij speelde een centrale rol in de EuroMaidan-evenementen in 2014, waarbij hij de "Rechtse Sector" leidde [1].

Jarosh was parlementslid en presidentskandidaat. Ernstig gewond in 2015, was hij gedwongen om zich voor enkele jaren terug te trekken.

Dmitro Jarosj leidde het Azov Bataljon van kolonel Andrej Biletskij en een groep jonge buitenlandse strijders om de grens met de Donbass te bestormen tijdens de Veiligheidsconferentie van München (18-20 februari 2022). Hij zou enkele jihadisten uit Idleb (Syrië) hebben opgenomen.