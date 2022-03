[ 4 ] La existencia de ese ‎documento fue revelada en el artículo titulado “US Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop”, por ‎Patrick E. Tyler, The New York Times , 8 de marzo de 1992. Ver también los fragmentos ‎publicados en la página 14: «Excerpts from Pentagon’s Plan: “Prevent the Re-Emergence of a New ‎Rival”». También puede hallarse información adicional en “Keeping the US First, Pentagon Would ‎preclude a Rival Superpower”, Barton Gellman, The Washington Post , 11 de marzo de 1992.

[11] La ‎polémica sobre los discípulos de Leo Strauss se mantiene aún. Para escribir este artículo consulté ‎principalmente estos 8 libros:‎

– The Political Ideas of Leo Strauss, Shadia B. Drury, Palgrave Macmillan, 1988.

– Leo Strauss and the Politics of American Empire, Anne Norton, Yale University Press, 2005.‎

– The Truth About Leo Strauss: Political Philosophy and American Democracy, Catherine ‎H. Zuckert y Michael P. Zuckert, University of Chicago Press, 2008.‎

– Straussophobia: Defending Leo Strauss and Straussians Against Shadia Drury and Other ‎Accusers, Peter Minowitz, Lexington Books, 2009.‎

– Leo Strauss and the Conservative Movement in America, Paul E. Gottfried, Cambridge ‎University Press, 2011.‎

– Crisis of the Strauss Divided: Essays on Leo Strauss and Straussianism, East and West, Harry ‎V. Jaffa, Rowman and Littlefield, 2012.‎

– Leo Strauss, The Straussians, and the Study of the American Regime, Kenneth L. Deutsch, ‎Rowman and Littlefield, 2013.

– Leo Strauss and the Invasion of Iraq: Encountering the Abyss, Aggie Hirst, Routledge, 2013.