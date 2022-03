Lo scorso week-end Voltairenet.org non è stato disponibile. Il server era in Ucraina, a 70 chilometri dal fronte. La società che lo ospitava ci ha piantati in asso. Il nostro tecnico sul posto è riuscito a trasferire i dati in Finlandia, Paese membro dell’Unione Europea ma non della Nato. Ora il sito funziona di nuovo.

Le truppe russe non intendono assolutamente prendere le grandi città. Stanno conducendo un’operazione speciale contro i gruppi neonazisti (Battaglioni Aidar e Azov). Le popolazioni civili, spaventate dalla propaganda di guerra, fuggono le grandi città, dove tuttavia non corrono grandi rischi. Ogni guerra fa vittime innocenti, uccise da tiri non destinati a loro.

Numerosi ucraini sostengono l’azione dell’esercito russo. Sui social network dell’esercito ucraino sono circolati appelli alla diserzione. Il governo Zelensky li ha presentati come opera di sabotatori. Questi cittadini cercano semplicemente di liberare il proprio Paese dai neonazisti. Le forze armate russe non vogliono occupare l’Ucraina, ma faranno pagare al Paese il fatto di aver sostenuto i neonazisti, privando la Russia della possibilità di collegare la Transnistria alla Crimea. Per questo motivo la Nato sta trasferendo truppe in Romania e armi in Moldavia.