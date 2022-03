La Unión Europea instaura así oficialmente el Ministerio de la Verdad que imaginó Orwell y que ‎se encargaba de borrar la memoria reescribiendo la historia. Se pone fuera de la ley a todo ‎el que no repita la Verdad que transmite la Voz de América (VOA), agencia oficial del gobierno de ‎Estados Unidos, que acusa a Rusia del « horrible ataque completamente injustificado y no ‎provocado contra Ucrania ». ‎

