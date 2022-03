P.S. La foto non è recente. Al momento non c’è disponibilità di fonti fotografiche attendibili.

Il 2 marzo 2022 il battaglione nazista Aïdar ha subito una pesante sconfitta nel sud-est dell’Ucraina. Oltre 5 mila uomini sono in fuga, compresi gli istruttori di Greystone (ex Blackwater). Hanno abbandonato l’equipaggiamento ricevuto dalla Nato.

