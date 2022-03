A estreia do filme na Europa Ocidental deverá ter lugar no canal alemão ZDF/Arte.

Sergueï Filimonov, que participou em inúmeros espancamentos de gays, depois na guerra civil, é hoje um dos voluntários do Batalhão nazi Azov que se bate no Donbass.

Embora intransigente quanto às suspeitas de incorrecção em relação às minorias, a Netflix comprou um filme medíocre sobre a história de um bandido no período de decomposição da Ucrânia no pós-dissolução da URSS.

A Netflix exibirá Rhinoceros , um filme ucraniano realizado por Oleg Sentsov com Serguei Filimonov (foto) no papel principal.

