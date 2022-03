Cette brève a été détruite lors de l’attaque de notre site le week-end des 5 et 6 mars. Nous la rééditons

En vertu des décrets №87/2022 et №88/2022, publiés dans la soirée du 2 mars 2022, le président Zelensky a nommé les généraux Igor Taburets et Maxim Marchenko respectivement gouverneurs des régions de Tcherkassy et d’Odessa.

Le général Igor Taburets est l’ancien commandant du Renseignement militaire.

Le général Maxim Marchenko est l’ancien commandant du bataillon nazi Aïdar qui avait été mis en déroute dans la matinée.