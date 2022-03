Dopo il divieto della diffusione in Unione Europea dell’Agenzia russa Sputnik e delle reti televisive del gruppo Russia Today, Mosca ha risposto non già vietando un’agenzia di stampa e una televisione europea, ma chiudendo Radio Echo de Moscou (foto) e TV Dozhd, due media russi finanziati in parte dall’estero. A differenza dell’Unione Europea, Mosca invoca una motivazione giuridica, non politica.

Le due emittenti avevano diffuso false informazioni su perdite russe «incalcolabili» in Ucraina, precisando che numerosi cadetti erano morti. Ma, come ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, il totale delle perdite russe in combattimento ammonta a 498 morti e 1.597 feriti. All’operazione militare speciale in Ucraina non partecipano né coscritti, né cadetti. Le affermazioni di Radio Echo de Moscou e di TV Dozhd sono propaganda finalizzata a demoralizzare la popolazione russa.

È ormai impossibile consultare dall’Unione Europea siti ufficiali internet russi, formalmente a causa di hacker anonimi; per contro continua a essere possibile consultare siti ufficiali europei dalla Russia.

La propaganda è al culmine. Così abbiamo sentito il presidente Volodymyr Zelensky celebrare come eroi nazionali i soldati dell’Isola dei Serpenti, massacrati dai russi, salvo poi vederli riapparire vivi e vegeti dopo la resa all’esercito russo.