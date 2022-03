Mentre dai Paesi membri della Nato è impossibile connettersi a molti media o siti ufficiali russi, l’Australia ha deciso di considerare tutte le informazioni sui gruppi neonazisti in Ucraina «false narrazioni» e di sanzionare chi le diffonde.

Eppure per otto anni molti media hanno pubblicato articoli e video sull’argomento, senza che il governo ne mettesse in dubbio il contenuto.

In un comunicato dell’8 marzo 2022, Marise Pyne (foto), ministra degli Esteri australiana, dichiara: «Il governo australiano impone nuove sanzioni ai propagandisti e ai propalatori di disinformazione di Mosca, che tentano di legittimare l’invasione non provocata e ingiustificata della Russia con falsi racconti come la “denazificazione” dell’Ucraina»

[1].