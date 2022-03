Il sito internet di Réseau Voltaire, Voltairenet.org, ha subito un grave attacco.

La sera di venerdì 24 febbraio la società che lo ospitava in Ucraina l’ha abbandonato. Tutti i dipendenti sono fuggiti.

La nostra squadra è riuscita a recuperare il server a 70 chilometri dalla linea del fronte e a trasferire i dati in Finlandia, Stato membro dell’Unione Europea ma non della Nato.

 Giovedì 3 marzo una squadra di professionisti ha iniziato ad attaccare il nuovo sito con mezzi impressionanti, riuscendo a entrare nella sezione riservata e a disorganizzarla. Abbiamo rimesso online una copia del sito risalente al 26 febbraio. Tutti i dati dei giorni successivi sono andati persi.

¬ Siamo riusciti a ripristinare il sistema di comunicazione sicura, sicché possiamo di nuovo comunicare con i nostri corrispondenti in tutto il mondo.

Nonostante gli attacchi informatici e i tentativi di assassinare i nostri giornalisti, da 28 anni svolgiamo un lavoro insostituibile. Non riprendiamo articoli di altri, ma produciamo informazione con i nostri mezzi. Siamo una fonte che non ha equivalenti.

Faremo di tutto per continuare il nostro lavoro, questa è la nostra lotta.

Possiamo diffondere le informazioni solo su questo sito internet. I nostri mezzi sono irrisori. Se subissimo nuovi attacchi potremmo sparire. Per questo abbiamo bisogno del vostro immediato sostegno finanziario.

