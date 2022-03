Am 3. März 2022 forderte Senator Lindsey Graham in einer Fox News-Show (Sean Hannitys Show) die Ermordung von Präsident Wladimir Putin, wie Klaus von Stauffenberg versuchte, Adolf Hitler zu töten.

Während einer öffentlichen Sitzung des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses am 8. März 2022 lieferte die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Avril Haines (im Bild), ein düsteres Porträt des russischen Präsidenten Wladimir Putin, das von ihren Diensten vorbereitet wurde. Infolgedessen nannte Senator Angus King (Demokrat, Maine) am 9. März auf MSNBC (Morning Joe) Herrn Putin "den gefährlichsten Mann in der Weltgeschichte".